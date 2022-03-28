В Красноярске задержали 20-летнюю девушку, выстрелившую из ружья в детсаду

20-летняя девушка ворвалась с ружьём в красноярский детсад и выстрелила в стену. Как сообщает портал NGS24, стрелявшая в детском саду находилась в неадекватном состоянии. Она кричала, что в детских садах принижается роль женщины, а рожать детей должны мужчины. Девушка задержана, пострадавших в ходе стрельбы нет.
Как
Инцидент произошёл в детском саду № 31 на улице Менжинского. По данным Telegram-канала Борус, на днях девушка
Ранее в одном из частных детских садов Махачкалы трёхлетняя девочка, упав со второго этажа, получила закрытую черепно-мозговую травму и попала в реанимацию. Сейчас она находится в тяжёлом состоянии на аппарате ИВЛ. Ребёнок попытался самостоятельно спуститься по ступенькам на первый этаж. Однако девочка не удержалась и, проскользнув под перилами, упала вниз. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлёкших причинение тяжкого вреда здоровью).