Девочку госпитализировали после падения с лестницы в дагестанском детсаду

В одном из частных детских садов Махачкалы трёхлетняя девочка, упав со второго этажа, получила закрытую черепно-мозговую травму и попала в реанимацию, пишет «Комсомольская правда — Северный Кавказ». По данным издания, сейчас она находится в тяжёлом состоянии на аппарате ИВЛ. Сообщается, что ребёнок попытался самостоятельно спуститься по ступенькам на первый этаж. Однако девочка не удержалась и, проскользнув под перилами, упала вниз.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновного лица, — сообщили изданию в пресс-службе управления Следственного комитета по Дагестану.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлёкших причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее сообщалось, что в Селенгинском районе Бурятии микроавтобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем. Два пассажира скончались, семь детей получили ранения. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.