В Кемеровской области эвакуируют из шахты 115 работников

В Кемеровской области после задымления в шахте «Листвяжная», входящую в холдинг «СДС-Уголь», военизированные горноспасательные части (ВГСЧ) эвакуируют работников. По словам представителя организации, в настоящее время на поверхность поднимают 115 шахтёров, информации о пострадавших пока нет, пишет РИА Новости.

Мы подтверждаем, что есть задымление. Работают ВГСЧ, людей выводят... Выводятся 115 человек, — сообщила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в результате задымления в шахте «Листвяжная» в городе Белово пострадали десять горняков. Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 05:07. Всего в шахте находилось 287 человек. В настоящее время на месте работают несколько отделений горноспасателей.

По данным ТАСС, число пострадавших может достигать 15 человек.

3 ноября на Кузбассе были эвакуированы из-за пожара более 200 человек из шахты «Таштагольская». В момент инцидента на выработках находились более 225 человек. По данным экстренных служб, возгорание могло возникнуть из-за нарушения технологического процесса. Никто не пострадал.