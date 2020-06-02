В КБР от коронавируса умерла молодая медсестра

https://static.news.ru/photo/ca97c274-a575-11ea-8b35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Минздрав Кабардино-Балкарии сообщил о смерти от коронавируса 27-летней медсестры. Погибшая Альбина Бозиева работала в ковид-госпитале № 1, где спасала заражённых с первых дней работы медучреждения.

Как пишут argumenti.ru, с начала заболевания коллеги оказывали медсестре всю необходимую помощь, однако спасти её не удалось.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прокуратура Московской области начала проверку после информации о нарушении прав медработников в Видновской районной клинической больнице. Персонал медучреждения обратился в СМИ после того, как у нескольких его сотрудников подтвердился COVID-19. При этом несколько медсестёр и врач скончались.