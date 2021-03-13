В Казахстане приступили к расшифровке самописца разбившегося Ан-26

https://static.news.ru/photo/f28ce17a-84bc-11eb-93b1-96000091f725_660.jpg Фото: AP/TASS

В Казахстане специалисты приступили к расшифровке бортового самописца разбившегося накануне перед посадкой в Алма-Ате военного самолёта Ан-26. Об этом сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

В целях выяснения обстоятельств авиакатастрофы правительством создана специальная экспертная комиссия, в состав которой вошли представители КНБ, Минобороны и МВД. В настоящее время члены комиссии находятся на месте крушения воздушного судна. Бортовой регистратор найден, его данные проверяются, — говорится в сообщении.

При крушении самолёта погибли четыре человека. Сейчас с близкими жертв трагедии работают психологи. Также для оказания им медицинской помощи привлечены специалисты госпиталя КНБ.

Родителей старшего бортмеханика Евгения Василькова специальным бортом доставили в Алма-Ату из Петропавловска. Ведомство подчёркивает, что всем родным и близким пострадавших будет оказана материальная помощь, а также содействие в организации похорон.

Ан-26 потерпел крушение днём 13 марта. Он направлялся по маршруту из Нур-Султана в Алма-Ату. По предварительным данным, воздушное судно принадлежало погранслужбе.

Самолёт разбился при посадке в районе аэропорта Алма-Аты. По информации МЧС, в результате ЧП погибли четыре человека, ещё два попали в больницу.

Как писал NEWS.ru, четверо погибших при крушении самолёта Ан-26 в Алма-Ате были военнослужащими Авиационной службы Комитета национальной безопасности (КНБ). В ведомстве назвали имена жертв трагедии. Это штурман авиационного отдела Габит Барлыкбаев 1984 года рождения, бортовой техник лётной группы авиационного отдела Досжан Баймуратов 1985 года рождения, штурман экипажа лётной группы авиационного отдела Мухтар Сагимбаев 1994 года рождения и старший бортовой механик лётной группы авиационного отдела Евгений Васильков 1985 года рождения.