В Казахстане назвали имена погибших при крушении Ан-26

https://static.news.ru/photo/b6711b46-84a0-11eb-a082-96000091f725_660.jpg Фото: Алихан Сариев/Tengrinewskz/ТАСС

Четверо погибших при крушении самолёта Ан-26 в Алма-Ате были военнослужащими Авиационной службы Комитета национальной безопасности (КНБ).

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семьям, родным и близким трагически погибших при исполнении своего воинского долга военнослужащих Авиационной службы КНБ, — сообщили в пресс-службе КНБ.

В ведомстве также назвали имена жертв трагедии. Это штурман авиационного отдела Габит Барлыкбаев 1984 года рождения, бортовой техник лётной группы авиационного отдела Досжан Баймуратов 1985 года рождения, штурман экипажа лётной группы авиационного отдела Мухтар Сагимбаев 1994 года рождения и старший бортовой механик лётной группы авиационного отдела Евгений Васильков 1985 года рождения.

Также в КНБ подчеркнули, что экипаж рухнувшего самолёта был опытным и профессионально подготовленным.

Они до конца своей жизни были верны присяге и воинской чести. Светлая память о них навсегда останется в сердцах сотрудников органов национальной безопасности Республики Казахстан, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что двух членов экипажа, которые пострадали при крушении военного самолёта Ан-26 в Алма-Ате, прооперировали.

Ан-26 потерпел крушение днём 13 марта. Он направлялся по маршруту из Нур-Султана в Алма-Ату. По предварительным данным, воздушное судно принадлежало погранслужбе.

Самолёт разбился при посадке в районе аэропорта Алма-Аты. По информации МЧС, в результате ЧП погибли четыре человека, ещё два попали в больницу.