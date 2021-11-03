В Казахстане из-за выброса метана в шахте погибли шесть человек

На шахте «Абайская» в Карагандинской области Казахстана произошёл выброс метана. В результате происшествия погибли шесть шахтёров, ещё двое получили повреждения. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба МЧС республики.

7 ноября в 09:30 (06:30 мск) в дежурно-диспетчерскую службу департамента по Карагандинской области поступила информация о том, что в городе Абай на шахте «Абайская» в забое вентиляционного штрека К10 произошёл выброс метана, предположительно, внутри находятся восемь работников, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на момент случившегося в забое находилось 64 работника.

56 человек сразу эвакуировано. В настоящее время идёт подъём людей на поверхность. Производственный процесс приостановлен, — сообщили в пресс-службе.

В ликвидации последствий принимает участие более 20 спасателей и три единицы специальной техники. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил отправиться на место происшествия комиссии под руководством главы министерства по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области была проведена экстренная эвакуация горняков из-за задымления в шахте. Забой они покинули без помощи спасателей, обошлось без жертв.