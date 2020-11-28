В Касли проведут проверку из-за смерти долго ждавшей госпитализации женщины

https://static.news.ru/photo/1ba653e6-3258-11eb-bf0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Минздрав Челябинской области проведёт разбор действий врачей и медперсонала в лечебном заведении после смерти местной жительницы, которая якобы долго ожидала госпитализации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СМИ, жительнице города Касли стало плохо, она вызвала врача. Терапевт направил её на КТ, показавшее поражение лёгких на 40%. Пациентку направили в стационар, однако там не оказалось свободных мест. Женщина 11 часов провела в автомобиле скорой помощи, после чего её положили в стационарное отделение больницы. Спустя три дня она скончалась.

По данным Минздрава, по факту случившегося будет проведена проверка, передаёт РИА Новости. В ведомстве отметили, что все летальные случаи находятся на особом контроле в министерстве.

По данной истории Министерством здравоохранения будет проведён отдельный разбор, в том числе по действиям врачей, прослушана история телефонных звонков горячей линии, — заявили в пресс-службе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники скорой помощи в городе Сасово обратились в полицию из-за конфликта с жителями одного из домов. Соседи мешали забрать женщину, которая потом скончалась по дороге в больницу.