В Касли проведут проверку из-за смерти долго ждавшей госпитализации женщины

Минздрав Челябинской области проведёт разбор действий врачей и медперсонала в лечебном заведении после смерти местной жительницы, которая якобы долго ожидала госпитализации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным СМИ, жительнице города Касли стало плохо, она вызвала врача. Терапевт направил её на КТ, показавшее поражение лёгких на 40%. Пациентку направили в стационар, однако там не оказалось свободных мест. Женщина 11 часов провела в автомобиле скорой помощи, после чего её положили в стационарное отделение больницы. Спустя три дня она скончалась.
По данным Минздрава, по факту случившегося будет проведена проверка,
По данной истории Министерством здравоохранения будет проведён отдельный разбор, в том числе по действиям врачей, прослушана история телефонных звонков горячей линии, — заявили в пресс-службе.
Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники скорой помощи в городе Сасово обратились в полицию из-за конфликта с жителями одного из домов. Соседи мешали забрать женщину, которая потом скончалась по дороге в больницу.