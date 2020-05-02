В Ижевске шесть человек оштрафовали за пикет у памятника Ленину

https://static.news.ru/photo/d63228fe-8c61-11ea-a1f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: НАВИГАТОР Престиж - группа читателей газеты/vk.com

Шесть человек провели пикет у памятника Ленину в Ижевске, не уведомив заранее об этом городские власти. Он прошёл 1 мая.

В связи с этим шесть активных участников мероприятия были задержаны и доставлены в отдел полиции, — сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии в субботу.

На нарушителей были составлены административные протоколы по статьям «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Каждый из нарушителей получил штрафы в размере 5 тысяч рублей и 1 тысячи рублей.

Как сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на источник, задержанные были членами запрещённой в России организации.

NEWS.ru писал, что более 60 участников митинга против самоизоляции были оштрафованы в Северной Осетии.

В России за последние сутки подтверждено 9623 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. По выздоровлении были выписаны 1793 человека.