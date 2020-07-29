В Иордании более 700 человек отравились шаурмой

https://static.news.ru/photo/a823039e-d189-11ea-917f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иордании более 700 человек госпитализировали после массового отравления шаурмой.

Инцидент произошёл под Амманом, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о похожем случае в Уфе. Там после отравления шаурмой пять человек были госпитализированы, среди них — четыре ребёнка и один взрослый. Состояние ещё девяти человек, включая одного несовершеннолетнего, оценивалось как средней степени тяжести. Одна из отравившихся — беременная женщина. Всем им был поставлен диагноз «острый гастроэнтерит». По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.