https://static.news.ru/photo/e4ac811a-d51c-11e9-b567-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Пятнадцать человек отравились шаурмой в Уфе, 14 из них госпитализированы. Сообщение поступило из центра медицины катастроф.

Пять человек госпитализированы, среди них — четыре ребёнка и один взрослый. Состояние ещё девяти человек, включая одного ребёнка, оценивается как средней степени тяжести, сообщает ТАСС .

Одна из отравившихся — беременная женщина. Всем им поставлен предварительный диагноз — «острый гастроэнтерит». Ели люди шаурму в бистро по её приготовлению.

Ранее News.ru сообщал, что первое, что необходимо сделать при отравлении в ресторане, — обратиться к врачу, советуют сотрудники Роспотребнадзора. Экстренный визит к специалисту поможет быстрее избавиться от неприятных ощущений, а также собрать необходимые доказательства произошедшего.