В Ингушетии продолжаются поиски расстрелявших сотрудника Росгвардии

https://static.news.ru/photo/57645284-d16e-11ea-bc2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поиски преступников, убивших сотрудника Росгвардии в Ингушетии, продолжаются. Как сообщили в правоохранительных органах, местонахождение злоумышленников пока не установлено.

Оперативно-разыскные мероприятия по поиску участвовавших в нападении на сотрудника Росгвардии проводились всю ночь, они продолжаются и сейчас, но пока не принесли результата, — сообщил источник РИА Новости.

Инцидент произошёл на трассе в Яндере в 300 метрах от федеральной автомобильной дороги «Кавказ». Согласно предварительной информации, неизвестные подъехали к автомобилю росгвардейца и открыли огонь. Очевидицей стала девушка. 32-летний правоохранитель скончался на месте. Нападавшие похитили у него табельное оружие и скрылись.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по трём статьям. Силовики склоняются к версии о причастности нападавших к экстремистской деятельности, писал NEWS.ru.