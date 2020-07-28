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Силовики ведут поиск расстрелявших росгвардейца преступников

23:49, 28 июля 2020 16
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии разыскивают троих подозреваемых в убийстве росгвардейца. Они забрали пистолет из машины силовика.

Такую информацию журналисты ТАСС получили от источника в силовых структурах. Информатор отметил, что силовики склоняются к версии о причастности нападавших к экстремистской деятельности.

Ведутся поиски троих подозреваемых, — сказал он.

Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл на трассе в Яндере. Согласно предварительной информации, неизвестные подъехали к автомобилю росгвардейца и открыли огонь. Очевидицей стала девушка.

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