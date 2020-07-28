Неизвестные расстреляли росгвардейца и отобрали его оружие

https://static.news.ru/photo/7e698f7c-d108-11ea-8cb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое неизвестных напали на сотрудника Росгвардии в Ингушетии. Они расстреляли силовика.

Затем у росгвардейца, который сидел в своей машине Lada Granta, похитили его оружие, передаёт РЕН ТВ. Преступники стреляли через лобовое стекло.

Согласно предварительной информации, ЧП произошло после конфликта. Неизвестные подъехали к росгвардейцу и открыли огонь. Очевидицей стала девушка.

Инцидент произошёл на трассе в Яндере.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве женщина вызвала полицию из-за того, что её сосед слушал музыку на высокой громкости в пять часов вечера. Вместо полицейских приехали сотрудники Росгвардии и начали угрожать мужчине.