Росгвардейцы угрожали подбросить мужчине наркотики за громкую музыку

https://static.news.ru/photo/6584a024-abb4-11ea-afdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosgvard.ru

В Москве женщина вызвала полицию из-за того, что её сосед громко слушал в пять часов вечера. Вместо полицейских приехали сотрудники Росгвардии и начали угрожать мужчине.

На видеозаписи видно, как два силовика зашли в квартиру мужчины и закрыли дверь. Затем один из них начал угрожать жильцу подбросить ему наркотики и отправить в тюрьму.

Тебе пояснить за что? Или, может, сам догадаешься? — спрашивает росгвардеец мужчину.

Как ранее писал NEWS.ru, вопрос о продлении срока ареста до сентября четверым бывшим полицейским в рамках дела о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову рассмотрит Басманный суд в Москве.