В Индонезии при опрокидывании лодки пропали 17 человек

https://static.news.ru/photo/e4cc3392-951a-11eb-bb1e-96000091f725_660.jpg Фото: Radio Sonora Jakarta/twitter.com

На территории Индонезии произошло столкновение рыболовецкой лодки и сухогруза. В результате происшествия пропали 17 человек. Их поисками в настоящее время занимаются спасатели. Об этом в воскресенье, 4 апреля, журналистам сообщили представители индонезийских спасательных служб.

Исходя из приведённой информации, оба судна шли под местным флагом. Сухогруз и лодка столкнулись, после чего последняя перевернулась. Из команды рыболовецкой лодки 15 человек уже подобраны спасателями. Ещё 15 индонезийцев считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.

В районе происшествия работают водолазы, пишет Reuters, ссылаясь на данные от сотрудников местных спасательных служб.

Как ранее передавал NEWS.ru, у восточного побережья Китая затонула рыболовецкая шхуна. В результате произошедшего погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом журналистам в воскресенье, 4 апреля, рассказали в центре спасения на море восточной провинции Чжэцзян.

Отмечается, что шхуна «Суциюй 03434» затонула в акватории островов Чжоушань. Как сообщили в центре спасения, на борту в момент происшествия находились 20 человек.