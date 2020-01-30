https://static.news.ru/photo/505c8c14-4365-11ea-b930-fa163e074e61_660.jpg Фото: Поліція Харківської області/facebook.com

Взрыв произошёл неподалёку от областного дома ребёнка в Харькове. Как сообщили в Национальной полиции, сразу после взрыва были слышны выстрелы. В связи с ЧП в городе введена операция «Сирена».

По словам очевидцев, с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором может находиться пострадавший, — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы. Полиция принимает необходимые меры для поиска скрывшегося автомобиля. В результате взрыва никто из сотрудников дома ребёнка и детей не пострадал, отмечает «Интерфакс».

Ранее, как писал NEWS.ru, взрыв газовоздушной смеси произошёл в одном из многоквартирных домов Махачкалы. Газ сдетонировал в пятиэтажке на улице Гамидова. Пострадали два человека.