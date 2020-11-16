В Хакасии мужчина убил сына из-за шумной игры в нарды

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Тело 37-летнего врача было обнаружено под окнами многоэтажного жилого дома № 1 по улице Новороссийской в Омске. Мужчина выпал из окна на 11-м этаже, информировали в региональном управлении СК РФ.

Местные СМИ сообщили о гибели медика и, по их данным, врач перед смертью был избит. Как уточнила старший помощник руководителя регионального управления СК Лариса Болдинова, информация о криминальном характере смерти...