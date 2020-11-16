В Хакасии мужчина убил сына из-за шумной игры в нарды

Житель Хакасии устроил скандал с дракой и убил собственного сына. Причиной стало то, что в вечернее время молодой человек слишком шумно играл в нарды со своей супругой.
Инцидент произошёл в селе Бельтирское Аскизского района. По информации регионального главка Следственного комитета, разгневанный отец в момент семейной перебранки был нетрезв.
Конфликт перерос в драку, в ходе которой отец причинил сыну ножевое ранение в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, — сказано в сообщении ведомства.
Мужчина задержан и заключён под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
В Следственном комитете уточнили, что обвиняемый жил в доме сына.
Ранее NEWS.ru писал, что в Свердловской области задержан подозреваемый в убийстве 11-летней школьницы из города Асбеста. Он сознался в содеянном.