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Происшествия

В Хакасии мужчина убил сына из-за шумной игры в нарды

10:32, 16 ноября 2020 159
Фото: pixabay.com

Житель Хакасии устроил скандал с дракой и убил собственного сына. Причиной стало то, что в вечернее время молодой человек слишком шумно играл в нарды со своей супругой.

Инцидент произошёл в селе Бельтирское Аскизского района. По информации регионального главка Следственного комитета, разгневанный отец в момент семейной перебранки был нетрезв.

Конфликт перерос в драку, в ходе которой отец причинил сыну ножевое ранение в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, — сказано в сообщении ведомства.

Мужчина задержан и заключён под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

В Следственном комитете уточнили, что обвиняемый жил в доме сына.

Ранее NEWS.ru писал, что в Свердловской области задержан подозреваемый в убийстве 11-летней школьницы из города Асбеста. Он сознался в содеянном.

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