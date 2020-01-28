https://static.news.ru/photo/305696fe-41ed-11ea-8e65-fa163e074e61_660.jpg Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

В грузинском городе Кутаиси произошёл несчастный случай, в результате которого турист из России получил травму.

Инцидент произошёл в храме Баграти. Восемнадцатилетний турист залез на перила, чтобы сделать фотографию. Однако молодой человек потерял равновесие, поскользнулся и упал. По предварительным данным, у него черепно-мозговая травма, передаёт грузинский Первый канал.

Как писал NEWS.ru, ранее спасатели эвакуировали на вертолёте и передали медикам москвича, повредившего ногу во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии. Травму 31-летний альпинист получил в ущелье Безенги на высоте 3600 метров.