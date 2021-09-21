В Германии задержали мужчину, взявшего заложников в автобусе

Мужчина, который взял заложников в туристическом автобусе на юге Германии, задержан полицией земли Бавария. Инцидент произошёл на автомагистрали А9, она всё ещё заблокирована, сообщила полиция административного округа Средняя Франкония в Twitter.

Преступника удалось задержать. Оружие пока не удалось обнаружить. Обыск автобуса продолжается, — пояснили силовики.

Они не уточнили, есть ли жертвы или пострадавшие.

Ранее стало известно, что туристический автобус прибыл в Баварию из-за границы. По предварительным данным, захвату заложников предшествовала ссора пассажиров. Трое из них оказались в заложниках у вооружённого мужчины.