Сообщается, что инцидент произошёл в квартале 4600 на Хоторн-стрит. Информация о жертвах не поступала. Полиция прибыла на место и устанавливает детали преступления. Подозреваемый по-прежнему остаётся на свободе.

URGENT - STAY AWAY FROM THE AREA OF 4600 HAWTHORNE STREET. ACTIVE SHOOTER. POLICE AND EMS RESPONDING. NO INJURIES REPORTED AT THIS TIME