В Ейске пять человек погибли в ДТП

https://static.news.ru/photo/dd936bca-36e4-11eb-b877-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Пять человек стали жертвами аварии, которая произошла на трассе Краснодар — Ейск в Каневском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Два легковых автомобиля столкнулись 5 декабря около 06:40 вблизи хутора Ударного. Согласно предварительном данным, ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в ВАЗ-2110.

На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства произошедшего, передаёт «Кубань 24».

По данным источника «Кубанских новостей» в оперативных службах региона, в ДТП погибли двое мужчин и три женщины. От полученных травм скончался 22-летний водитель ВАЗ-21099. В другом автомобиле жертвами стали 29-летний водитель и три его пассажирки, возраст которых 44, 47 и 51 год.

Также в пресс-службе СУ СК РФ по краю сообщили, что 22-летний погибший был сотрудником отдела полиции по Щербиновскому району. В момент происшествия он не находился при исполнении служебных обязанностей.

Ранее NEWS.ru писал, что водитель и пассажиры легкового автомобиля сгорели после столкновения с грузовиком в Кемеровском районе. По данным пресс-службы ГУ МВД по Кузбассу, в результате столкновения легковая машина загорелась.