В Ейске пять человек погибли в ДТП

Пять человек стали жертвами аварии, которая произошла на трассе Краснодар — Ейск в Каневском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Два легковых автомобиля столкнулись 5 декабря около 06:40 вблизи хутора Ударного. Согласно предварительном данным, ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в ВАЗ-2110.
На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства произошедшего,
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Также в пресс-службе СУ СК РФ по краю сообщили, что 22-летний погибший был сотрудником отдела полиции по Щербиновскому району. В момент происшествия он не находился при исполнении служебных обязанностей.
Ранее NEWS.ru писал, что водитель и пассажиры легкового автомобиля сгорели после столкновения с грузовиком в Кемеровском районе. По данным пресс-службы ГУ МВД по Кузбассу, в результате столкновения легковая машина загорелась.