В Египте ликвидированы готовившие теракты на Пасху боевики

В ходе операции, продолжавшейся несколько часов, погиб подполковник управления национальной безопасности МВД Египта Мухаммед аль-Хуфи и был ранен один из офицеров полиции. Члены террористической ячейки отстреливались из квартиры в многоэтажном доме, где у них хранилось оружие и боезапасы, передаёт Al Arabiya.

Watch: Egyptian police warn residents of the al-Amireya neighborhood in #Cairo to seek safety indoors amid the shootout between special forces and an armed extremist group. #Egypt https://t.co/LbYcFruNM5 pic.twitter.com/cnVkFuNfjS