В Египте ликвидированы готовившие теракты на Пасху боевики

https://static.news.ru/photo/4d5865be-7ead-11ea-b619-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семь участников террористической группировки, занимавшиеся подготовкой терактов в Каире, запланированных на 19 апреля, уничтожены полицией Египта.

В ходе операции, продолжавшейся несколько часов, погиб подполковник управления национальной безопасности МВД Египта Мухаммед аль-Хуфи и был ранен один из офицеров полиции. Члены террористической ячейки отстреливались из квартиры в многоэтажном доме, где у них хранилось оружие и боезапасы, передаёт Al Arabiya.

Watch: Egyptian police warn residents of the al-Amireya neighborhood in #Cairo to seek safety indoors amid the shootout between special forces and an armed extremist group. #Egypt https://t.co/LbYcFruNM5 pic.twitter.com/cnVkFuNfjS — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 14, 2020

Как писал NEWS.ru ранее, голландская военная полиция задержала двух мужчин, которые прибыли в амстердамский аэропорт Схипхол с огнестрельным оружием. Правоохранители схватили нарушителей на выходе из аэроэкспресса.