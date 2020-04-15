Происшествия

В Египте ликвидированы готовившие теракты на Пасху боевики

03:09, 15 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семь участников террористической группировки, занимавшиеся подготовкой терактов в Каире, запланированных на 19 апреля, уничтожены полицией Египта.

В ходе операции, продолжавшейся несколько часов, погиб подполковник управления национальной безопасности МВД Египта Мухаммед аль-Хуфи и был ранен один из офицеров полиции. Члены террористической ячейки отстреливались из квартиры в многоэтажном доме, где у них хранилось оружие и боезапасы, передаёт Al Arabiya.

Как писал NEWS.ru ранее, голландская военная полиция задержала двух мужчин, которые прибыли в амстердамский аэропорт Схипхол с огнестрельным оружием. Правоохранители схватили нарушителей на выходе из аэроэкспресса.

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