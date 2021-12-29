Следственный комитет завёл дело после гибели ребёнка на морозе в Дубне

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели ребёнка от переохлаждения в Дубне, говорится на сайте СКР. Вечером 28 декабря на улице нашли тело 11-летнего мальчика. По предварительным данным подмосковного главка Следственного комитета, ребёнок, 27 декабря отправившись на автобусе в школу, до неё не добрался, сел на неправильный автобус, вышел на чужой остановке, потерялся и погиб.

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — говорится на сайте Следственного комитета.

Тело ребёнка нашли без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным, мальчик умер от переохлаждения.

Ранее сообщалось, что 27 декабря второклассник направился в школу, но сел не на тот автобус, вышел не на своей остановке, заблудился и замёрз насмерть. Волонтёры искали его сутки. Прокуратура Подмосковья проводит проверку по факту смерти несовершеннолетнего. На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как ребёнок идёт вдоль трассы, по которой едут автомобили.

Проверяется версия о том, что мальчик мог провалиться под лёд на реке, выбраться, потерять сознание от переохлаждения и умереть. Пользователи соцсетей пишут, что второклассник был вынужден идти пешком из-за того, что у него не было денег на проезд в автобусе. Однако эту информацию не подтвердила координатор волонтёрского поисково-спасательного отряда Дубны Оксана Курчицкая. По её словам, водитель, напротив, интересовался, точно ли мальчику нужно выйти на данной остановке.