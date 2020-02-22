Два легковых автомобиля столкнулись в Калмыкии. В результате происшествия пострадали семь человек, из них пять погибло.
Сегодня в 19:40 мск поступило сообщение о том, что на территории Черноземельского района республики на 25-м км автодороги Комсомольский — Артезиан произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП семь человек пострадало, из них пять погибло, — цитирует сообщение «Интерфакс».
Отмечается, что среди пострадавших не было детей. На данный момент на месте работают спасатели. Они вынуждены деблокировать тела погибших с помощью аварийно-спасательного инструмента.
NEWS.ru информировал ранее о другом ДТП под Санкт-Петербургом. По предварительным данным, автомобиль Skoda Octavia столкнулся со встречным автомобилем Nissan Almera. Оба водителя скончались на месте происшествия.
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