https://static.news.ru/photo/d334d7c4-55a1-11ea-949d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС РФ по РК

Два легковых автомобиля столкнулись в Калмыкии. В результате происшествия пострадали семь человек, из них пять погибло.

Сегодня в 19:40 мск поступило сообщение о том, что на территории Черноземельского района республики на 25-м км автодороги Комсомольский — Артезиан произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП семь человек пострадало, из них пять погибло, — цитирует сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что среди пострадавших не было детей. На данный момент на месте работают спасатели. Они вынуждены деблокировать тела погибших с помощью аварийно-спасательного инструмента.

NEWS.ru информировал ранее о другом ДТП под Санкт-Петербургом. По предварительным данным, автомобиль Skoda Octavia столкнулся со встречным автомобилем Nissan Almera. Оба водителя скончались на месте происшествия.