В Дагестане выявлено 75 случаев заражения кишечной инфекцией среди детей

https://static.news.ru/photo/9e2514d8-0c9c-11eb-83b4-fa163e074e61_660.jpg Кишечная палочка Фото: pixabay.com

Число случаев заражения острой кишечной инфекцией в детских садах Махачкалы выросло до 75.

В общей сложности 47 детей были госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Дагестану.

В период с 8 по 11 октября среди детей, посещающих детские образовательные учреждения Махачкалы, зарегистрировано 75 случаев острой кишечной и пищевой токсикоинфекции. Из общего числа зарегистрированных случаев в Республиканский кожно-венерологический диспансер госпитализировано 47 детей в состоянии легкой и средней степени тяжести. На амбулаторном лечении находятся 28 детей, — сообщили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что около 50 детей в Дагестане госпитализированы с острой кишечной инфекцией.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Премьер Дагестана Артём Здунов поручил профильным руководителям разобраться с ситуацией и принять соответствующие экстренные меры. Этим займётся рабочая группа, которую создадут при санитарно-противоэпидемической комиссии кабмина республики.