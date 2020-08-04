В Дагестане грузовик упал с обрыва

https://static.news.ru/photo/59407c1e-d681-11ea-afb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав Дагестана сообщил об инциденте в Цунтинском районе Дагестана. В результате падения грузовика с обрыва пострадали девять человек. В частности, две молодые женщины находятся в тяжелом состоянии.

Девять человек пострадали в результате падения грузовика с обрыва в районе Бежтинского участка. Среди пострадавших пятеро детей, младшему из которых шесть лет. Две женщины 1989 и 1991 годов рождения находятся в тяжелом состоянии, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

На данный момент пострадавшие госпитализированы в центральную районную больницу Бежтинского участка. В ближайшее время их транспортируют в Махачкалу. Для этого будет привлечён вертолёт санитарной авиации.

Ранее NEWS.ru писал, что в ДТП в Дагестане пострадали 11 человек. Инцидент произошёл на Бежтинском участке.