https://static.news.ru/photo/98a421fa-6ff5-11ea-a790-fa163e074e61_660.jpg Фото: Авиационные новости 24/vk.com

Погода в зоне пропажи пилота истребителя Су-27 улучшилась, группировка по поиску лётчика увеличилась на два судна.

Погода — [всё] немного поутихло, вчера было гораздо хуже. Ветер поменьше, — рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

Собеседник агентства добавил, что в общей сложности в поисковой операции участвуют более десятка судов. В настоящее время группировка работает в районе за Керченским полуостровом. Кроме того, с рассветом в поисках вновь задействована авиация.

Су-27 потерпел крушение в акватории Чёрного моря в 50 км от Феодосии 25 марта. Инцидент произошёл во время планового полёта.

Как ранее писал NEWS.ru, поиски пилота проходили в сложных метеоусловиях. В районе операции был зафиксирован ветер со скоростью 22–25 м/с и волны высотой в три метра.