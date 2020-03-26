https://static.news.ru/photo/dbc52258-6f2e-11ea-984a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российским спасателям, которые ведут поиски лётчика истребителя Су-27, упавшего в Чёрное море, мешает сильный шторм.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, на 9 часов утра в районе поисков был зафиксирован ветер со скоростью 22–25 м/с и волны высотой 3 метра.

Накануне вертолет Минобороны обнаружил сигнал радиомаяка, находящегося далеко за пределами от основной зоны поисков.

К поискам пилота привлечены три корабля Черноморского флота, три корабля береговой пограничной охраны, два спасательных буксира — «Спасатель Демидов» и «Меркурий», а также авиация.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны РФ сообщило о падении сверхзвукового истребителя Су-27. Самолёт потерпел крушение в акватории Чёрного моря в 50 км от Феодосии. ЧП произошло при плановом полёте. Поиск пилота осложнён метеоусловиями. В настоящий момент на поиск лётчика направили гражданские суда, противолодочный корабль, самолёт Ан-26 и вертолёт Ми-8.