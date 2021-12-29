Под Челябинском задержали замглавы района по делу о жилье для детей-сирот

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В Уфе эвакуировали учеников и сотрудников почти 30 школ после сообщений неизвестных о заложенных взрывных устройствах, сообщает ИА «Башинформ». Днём ранее школьников также вывели из образовательных учреждений после ложных сообщений о минировании.

Как отмечается, администрации школ по электронной почте получили письма о заложенных в зданиях бомбах. На объекты были направлены все экстренные службы города, в учебных заведениях организована эвакуация. Детей размещают в...