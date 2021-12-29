Под Челябинском задержали замглавы района по делу о жилье для детей-сирот
В Челябинской области задержали чиновника за хищения при покупке жилья для детей-сирот
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
10:15, 29 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сотрудники Федеральной службы безопасности России в Челябинской области задержали первого заместителя главы Ашинского района Семёна Авраменко по подозрению в превышении должностных полномочий при приобретении жилья для детей-сирот, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В отношении него возбуждено уголовное дело.
В отношении первого заместителя главы Ашинского района Авраменко возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» Уголовного кодекса Российской Федерации, — говорится в сообщении.
Авраменко, по данным агентства, подозревают в махинациях при приобретении земельных участков и жилья для детей-сирот.
Ранее в Улан-Удэ чиновника регионального Минстроя и предпринимателя заподозрили в сговоре на госконтракте по строительству жилья для сирот. Дома, которые были построены, оказались непригодны для проживания. Тем не менее они были приняты заказчиком. Неоднократные просьбы к застройщику привести здания в нормальный вид ни к чему не привели, как и митинги новых жильцов. Сиротам пришлось делать за собственный счёт независимую экспертизу и несколько лет добиваться правды в Верховном суде республики.