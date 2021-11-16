В Челябинской области у стен ковидного госпиталя нашли мёртвого пациента

В городе Коркино Челябинской области у здания больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией был найден труп мужчины, сообщил портал URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах. Им оказался пациент медучреждения, у которого ранее было зафиксировано тяжёлое течение болезни. Инцидент произошёл в ночь на вторник, 16 ноября.

Предположительно, отметил источник, в ночь на 16 ноября пациент намеревался выйти из палаты, но выпал из окна с высоты четвёртого этажа.

Мужчина тяжело болел и не слишком ориентировался в ситуации, — рассказал источник.

По его данным, сотрудниками регионального управления Следственного комитета России (СКР) по данному делу была начата проверка. Однако на обращение за комментариями издания в пресс-службе управления ведомства заявили, что пока не обладают информацией по данному происшествию.

По данным на 16 ноября, в России от коронавируса скончались 1240 человек. Общее количество жертв инфекции на сегодняшний день достигло 257 837 человек. Ко вторнику в РФ выявлено 36 818 новых случаев заражения. Их количество ежедневно снижается с 12 ноября. Всего с начала пандемии COVID заразились более 9,1 млн россиян.

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