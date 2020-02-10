https://static.news.ru/photo/e1ebc26a-4bfa-11ea-82d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В больницы Челябинской области поступили несколько десятков человек, прибывших из Китая. У всех госпитализированных — признаки острой респираторно-вирусной инфекции.

По данным замминистра здравоохранения региона Виктории Сахаровой, у некоторых пациентов коронавирусная инфекция не подтвердилась. Всего было выявлено 30 заболевших, десять из них уже отпущены домой, под контролем сейчас находятся 20 человек, у 13 человек ещё ожидаются результаты анализов, пишет РИА Новости.

Сахарова также отметила, что ещё 22 человека, которые вернулись из Китая и не имеют признаков заболевания, помещены на карантин в инфекционное отделение больницы Миасса и семеро — в Челябинский областной противотуберкулезный диспансер.

Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала страны активнее готовиться к распространению коронавируса. По словам директора ВОЗ, ситуация с передачей инфекции за пределами Китая может быть гораздо серьёзнее и представлять собой лишь «верхушку айсберга», писал NEWS.ru.