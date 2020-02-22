https://static.news.ru/photo/214484ee-5586-11ea-af5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Челябинске 17-летний подросток умер от ножевых ранений, полученных в драке.

Об этом сообщает «Интерфакс-Урал», ссылаясь на пресс-службу СУ СКР по региону. По её данным, юноша с друзьями вступились за девушек, к которым пристала группа пьяных мужчин.

Один из участников конфликта ранил их ножом, — рассказали в пресс-службе.

Подозреваемый в убийстве задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

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