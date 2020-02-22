В Челябинске 17-летний подросток умер от ножевых ранений, полученных в драке.
Об этом
Один из участников конфликта ранил их ножом, — рассказали в пресс-службе.
Подозреваемый в убийстве задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Ранее NEWS.ru писал о том, что возможным мотивом 15-летнего Кирилла из города Кандалакши Мурманской области, подозреваемого в покушении на убийство 11-летнего Алексея, могла стать неприязнь, которую испытывал его младший брат к потерпевшему.
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