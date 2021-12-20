В Челябинске полиция начала поиски подростка с похожим на автомат предметом

В Челябинске полиция начала поиски подростка, который, согласно сообщениям местных СМИ, разгуливает по центру города с предметом, похожим на автомат Калашникова. Не исключено, что в руках у юноши может быть игрушка, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Выясняем все обстоятельства происшествия, были ли реальные угрозы жителям города или подросток держал в руках игрушку. Жителям настоятельно рекомендуем, если они стали очевидцами подобного поведения, незамедлительно вызывать полицию, — сказали в ведомстве.

По данным некоторых СМИ, молодой человек с напоминающим автомат Калашникова предметом в руках проследовал от площади Революции до остановки «Детский мир». Прохожие в основном никак не реагировали на него, однако один из них шарахнулся, когда юноша направил на него предмет. На опубликованной фотографии видно, что молодой человек действительно держит в руках что-то похожее на автомат. Тем не менее не исключается, что он мог нести страйкбольное оружие — на это указывает расцветка предмета.

Ранее в Ингушетии арестовали двух подростков 17 лет, которые планировали устроить взрывы в зданиях МВД и Росгвардии в Сунже. Возбуждено уголовное дело.