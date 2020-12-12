В Челябинске медики ввели в кому сбитую маршруткой девятилетнюю школьницу

https://static.news.ru/photo/3132253e-3d5a-11eb-8a3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Девятилетняя девочка, сбитая водителем маршрутки на регулируемом пешеходном переходе в Челябинске, введена в состояние искусственной комы.

ДТП произошло на улице Новороссийской, когда ребёнок переходил дорогу на зелёный свет. Врачи диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму. Родственники ребёнка ищут очевидцев аварии, у которых ДТП попало на камеру видеорегистратора. Бабушка школьницы утверждает, что девочка не стала бы переходить дорогу на красный свет.

Она на красный бы в жизни не пошла, потому что мы её приучили ходить только на зелёный, — сказала корреспонденту сайта «Первый областной» бабушка девочки Наталья Захарова.

Уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила , что знает о произошедшей трагедии и ждёт результатов проверки. Она добавила, что таких водителей, как устроивший ДТП, не должно быть на российских дорогах.

Не нужно быть провидцами, чтоб понимать, в каком состоянии находятся родители, — подчеркнула Майорова.

Как пишет «Комсомольская правда — Челябинск», после ДТП 41-летний водитель автобуса ПАЗ маршрута № 218 не стал останавливаться и поехал дальше. Пассажиры услышали звук удара, а потом заметили, что девочка осталась лежать на дороге. Тогда они потребовали водителя остановиться. Он утверждает, что ехал на жёлтый сигнал светофора. В момент ДТП на дороге была ещё одна девочка, она убежала во двор, возможно, от испуга.

Как писал NEWS.ru, в четверг, 10 декабря, полицейский за рулём автомобиля ВАЗ сбил восьмилетнюю девочку на территории Московской области. Ребёнок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По факту произошедшего ведётся проверка.