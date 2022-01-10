В Челябинске автомобиль протаранил автобусную остановку

В Челябинске автомобиль Ford наехал на автобусную остановку. В результате аварии погиб один человек, ещё трое получили травмы, пишет 74.RU со ссылкой на ГУ МВД России по Челябинской области. За рулём легковушки находился студент, водительский стаж которого был всего полгода.

Авария произошла около 11:40 на улице Братьев Кашириных — на остановке «Посёлок Бабушкина».

По предварительным данным, мужчина 2002 года рождения на автомобиле Ford не справился с управлением, совершил наезд на остановку, — сообщили в ведомстве.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

По словам очевидцев ДТП, у молодой девушки оказались перебиты ноги. Две женщины оказались под машиной, одна из них умерла сразу, вторую в тяжёлом состоянии увезла реанимация.

В Сети появились фото и видео с места аварии.