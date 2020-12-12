В Чечне зафиксировали пятое за сутки землетрясение

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Очередное землетрясение магнитудой 3,8 было зафиксировано в Чеченской республике. Это уже пятый подземный толчок на территории региона за последние сутки.

В 16:05 13 декабря 2020 года на территории Чеченской Республики зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8. Эпицентр находился в Урус-Мартановском районе, — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

Дежурная смена провела сбор информации от Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС). Сведений о последствиях землетрясней от местных жителей не поступали.

Ранее NEWS.ru писал, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло в ночь на 13 декабря. Эпицентр находился на глубине 25 км в Урус-Мартановском районе. Диспетчерские службы республики также не зарегистрировали каких-либо последствий землетрясения. Подземные толчки ощущались также в Грозном — в многоквартирных домах дрожали стены и полы, тряслись люстры и мебель.

Утром 10 декабря землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Бурятии и Иркутской области. Толчки ощущались в Иркутске, Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах, а также в Улан-Удэ. Не менее 18 зданий школ в Иркутске получили незначительные повреждения в результате стихии.