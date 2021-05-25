В центре Москвы нашли брошенный автомобиль с оружием

https://static.news.ru/photo/99c6062a-bd56-11eb-bb56-96000091f725_660.jpg Фото: Социальные сети

В центре Москвы на Садовом кольце был обнаружен брошенный автомобиль, в котором оказался практически оружейный арсенал. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Уточняется, что помимо огнестрельного оружия в машине также находились и гранаты. Транспортное средство неделю стояло без хозяина и находилось на одном месте.

На месте работает следственная группа. Проходят все необходимые мероприятия для установления личности владельца автомобиля, а также места и цели приобретения внушительного арсенала.

Ранее в центре столицы неизвестный мужчина вытащил из реки предмет, похожий на автомат Калашникова, а затем бросил его обратно. Полиция начала проверку. Инцидент произошёл 16 мая в районе Таганский. О нём в полицию сообщил очевидец. На место происшествия прибыли сотрудники МВД и экстренных служб.

В результате со дна был извлечён предмет, похожий на складной автомат Калашникова.