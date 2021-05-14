В центре Москвы в реке нашли автомат Калашникова

https://static.news.ru/photo/765d9502-b6e1-11eb-b0b5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре столицы неизвестный мужчина вытащил из реки предмет, похожий на автомат Калашникова, а затем бросил его обратно. Полиция начала проверку, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл 16 мая в районе Таганский. О нём в полицию сообщил очевидец. На место происшествия прибыли сотрудники МВД и экстренных служб.

В ходе обследования дна реки водолазы нашли предмет, похожий на складной автомат Калашникова. У него отсутствовали некоторые элементы. Кроме того, на оружии присутствовали следы ржавчины и гнили. Номер автомата не просматривался, что осложнило его идентификацию.

Ранее сообщалось, что крупный склад оружия обнаружили в доме мытищинского стрелка Владимира Барданова. Арсенал составляли пистолеты и револьверы, автоматы Калашникова, пулемёты и пистолеты-пулемёты, похожие на модели времён Великой Отечественной войны, а также боеприпасы и гранаты. Официально на Барданова было зарегистрировано четыре карабина, охотничье ружьё и газовый пистолет Grand Power.