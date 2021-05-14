В центре Москвы в реке нашли автомат Калашникова

В центре столицы неизвестный мужчина вытащил из реки предмет, похожий на автомат Калашникова, а затем бросил его обратно. Полиция начала проверку, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл 16 мая в районе Таганский. О нём в полицию сообщил очевидец. На место происшествия прибыли сотрудники МВД и экстренных служб.
В ходе обследования дна реки водолазы
Ранее сообщалось, что крупный склад оружия обнаружили в доме мытищинского стрелка Владимира Барданова. Арсенал составляли пистолеты и револьверы, автоматы Калашникова, пулемёты и пистолеты-пулемёты, похожие на модели времён Великой Отечественной войны, а также боеприпасы и гранаты. Официально на Барданова было зарегистрировано четыре карабина, охотничье ружьё и газовый пистолет Grand Power.