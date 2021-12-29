В Биробиджане загорелся корпус университета

В Биробиджане горит здание Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема (ПГУ). Площадь возгорания оценивается в 400 кв. метров. На месте работают экстренные службы. Данных о пострадавших не поступало, сообщает РЕН ТВ.

Огонь вспыхнул в одном из учебных корпусов, который в последний год не использовался по назначению. По некоторым данным, пожару предшествовал капитальный ремонт здания. О причинах возгорания ничего не сообщается.

Очевидцы публикуют кадры пожара, на которых видно, как огромные языки пламени вырываются из окон второго этажа здания. По словам людей, в воздухе стоит сильный запах гари.

Ранее сообщалось о взрыве газа в многоквартирном жилом доме в Туапсе. Предварительно, в одной из квартир взорвалась газовая колонка, после чего начался пожар. Его площадь составила около 35 квадратных метров. Пострадал один человек, хозяин квартиры. Он получил ожоги. Были эвакуированы 24 чeловека. В тушении пожара принимали участие 23 челoвека личного состава, семь единиц техники.

Ещё один пожар произошёл накануне на Уктусе в Екатеринбурге. Там причиной возгорания стала тайная вечеринка, устроенная подростками из многодетной семьи. Как стало известно, пока родителей не было дома, дети тоже решили устроить себе праздник. Как отмечалось, в доме проживали родители и 17 детей. К утру все подростки нашлись и подтвердили, что они живы и в безопасности.