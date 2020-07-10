В Башкирии неизвестные убили 100-летнего ветерана ВОВ

https://static.news.ru/photo/721a2976-c27a-11ea-8051-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

На территории Кигинского района Башкирии неизвестные совершили разбойное нападение и убили ветерана Великой Отечественной войны. Жертве преступников было 100 лет. Тело ветерана со следами насильственной смерти было обнаружено в частном доме в деревне Леуза. Об этом 10 июля журналистам сообщили представители регионального СУ СК.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения и убийства ветерана. На месте преступления в настоящее время работают сотрудники полиции и следователи. Проводятся следственно-оперативные мероприятия с целью выяснения обстоятельств убийства и установления причастных к нему лиц.

Руководитель СУ СК Башкирии Денис Чернятьев лично контролирует ход расследования уголовного дела.

На месте происшествия работает передвижная криминалистическая лаборатория экспертно-криминалистического центра МВД по РБ. Для координации работы по раскрытию преступления в Кигинский район выехал министр внутренних дел республики генерал-лейтенант полиции Роман Деев, — приводит РИА Новости сообщение от регионального СУ СК.

Как ранее передавал NEWS.ru, два брата в возрасте 26 и 29 лет предстанут перед судом в Подмосковье. Они обвиняются в убийстве 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

Преступление было совершено в Подольске 6 марта 2019 года. Трое злоумышленников, из которых двое были братьями, выбили входную дверь в квартиру ветерана и избили его руками и ногами. Пожилой мужчина физически не смог оказать злоумышленникам сопротивление.