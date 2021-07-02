Ребёнок погиб в холодильнике во время игры в прятки

В Башкирии восьмилетний ребёнок погиб во время игры в прятки. Мальчик спрятался в холодильнике и не сумел из него выбраться, сообщает СУ СК РФ по региону.

Предварительно установлено, что вечером 1 июля мальчик играл в прятки со своими сёстрами во дворе частного дома. В какой-то момент ребёнок решил спрятаться в старом холодильнике «Мир», стоящем возле сарая.

Этот холодильник оборудован односторонним запорным устройством, открывающимся только с наружной стороны, ребёнок не смог выбраться и задохнулся, — говорится в сообщении.

Тело обнаружили только ночью родители мальчика. Сейчас следователи и полицейские проводят оперативные мероприятия. Семью погибшего ребёнка уже опросили. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве в результате ДТП погиб ребёнок. По предварительным данным, он попал под колёса автомобиля, когда переезжал дорогу на самокате.