ФСБ: в Азовском море два гражданских судна подверглись ракетному удару ВСУ

Два гражданских грузовых судна в Азовском море попали под обстрел ВСУ. Уточняется, что снаряд прилетел со стороны Мариуполя, передаёт РИА Новости со ссылкой на управление российской погранслужбы по Краснодарскому краю. Отмечается, что есть пострадавший.

В акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-FLOT и SERAPHIM SAROVSKIY подверглись ракетному удару Вооружённых сил Украины. Огонь вёлся со стороны Мариуполя, — говорится в сообщении.

Один нефтегруз получил серьёзные повреждения, после обстрела на нём начался пожар. Кроме того, один человек пострадал. Тем не менее возгорание удалось потушить, и суда продолжили движение. Для эвакуации пострадавшего к кораблям направлены пограничные сторожевые катера ФСБ.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

В свою очередь Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины. Отмечается, что сегодня лидеры стран ЕС обсудят кризис вокруг Украины и введение ограничительных мер в отношении России. По заявлению представителей ЕС, Россия понесёт существенные последствия за свои действия.