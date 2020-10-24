В Азербайджане заявили, что при обстреле со стороны Армении погиб подросток

https://static.news.ru/photo/9befdff0-15d3-11eb-a954-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Подросток погиб при ракетном обстреле Вооружёнными силами Армении Тертерского района в Нагорном Карабахе, сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Продолжается война Армении против гражданских лиц, особенно детей, — заявил он.

По его словам, армянская сторона выпустила ракету «Смерч». Жертвой атаки стал 16-летний Исмаилзаде Орхан.

Armenia's war against civilians particularly agnst children going on. As a result of reckless Smerch missile attack to Tartar city of Azerbaijan 16 years old teenager Ismayilzada Orkhan was killed in the garden of their house. Orkhan was collecting persimmon as it is high season. — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 24, 2020

Как писал NEWS.ru, ранее Министерство обороны Азербайджана сообщило, что Вооружённые силы Армении подвергли обстрелу населённые пункты в Нагорном Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.