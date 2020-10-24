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В Азербайджане заявили, что при обстреле со стороны Армении погиб подросток

11:19, 24 октября 2020 61
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Подросток погиб при ракетном обстреле Вооружёнными силами Армении Тертерского района в Нагорном Карабахе, сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Продолжается война Армении против гражданских лиц, особенно детей, — заявил он.

По его словам, армянская сторона выпустила ракету «Смерч». Жертвой атаки стал 16-летний Исмаилзаде Орхан.

Как писал NEWS.ru, ранее Министерство обороны Азербайджана сообщило, что Вооружённые силы Армении подвергли обстрелу населённые пункты в Нагорном Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

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