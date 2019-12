Халеда Хаята приговорили к 40 годам тюрьмы без права на условно-досрочное освобождение в течение 30 лет. Его брат Махмуд Хаят получил 36 лет тюрьмы, по УДО он сможет выйти через 27 лет, сообщается в пресс-релизе, размещённом в Twitter.

40 years for wannabe IS terrorist Khaled Khayat and 36 for his little brother, Mahmoud.

Hundreds of lives saved because an Etihad bag checker chipped them about their overweight luggage bomb.