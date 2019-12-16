Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Верховный суд австралийского штата Новый Южный Уэльс вынес приговор в отношении двух братьев, планировавших совершить теракт на рейсе авиакомпании Etihad Airways из Сиднея в Абу-Даби в июле 2017 года.

Халеда Хаята приговорили к 40 годам тюрьмы без права на условно-досрочное освобождение в течение 30 лет. Его брат Махмуд Хаят получил 36 лет тюрьмы, по УДО он сможет выйти через 27 лет, сообщается в пресс-релизе, размещённом в Twitter.

Братья Хаят были арестованы после того, как в аэропорту заметили перевес в их ручной клади. Они намеревались подорвать на борту самолёта спрятанную в мясорубке бомбу, а также устроить газовую атаку.

Ранее гражданин Австралии Халед Хаят заявил, что за организацией несостоявшегося подрыва лайнера стояли его брат Терек и датский террорист Базил Хассан, писал NEWS.ru.

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