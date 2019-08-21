https://static.news.ru/photo/7eece1d0-c432-11e9-84fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Жители села Угловое Мазановского района Амурской области, спасаясь от наводнения, бросили свою парализованную мать. При этом представители экстренных служб заранее обходили дома и предупреждали местных жителей об эвакуации.

Сыновья бросили парализованную мать, сами убежали на сопку. Потом оттуда звонили в штаб: «Спасите нашу мать», — рассказал врио заместителя начальника амурского управления МЧС Константин Рыбалко в беседе с Amur.Info .

Спасатели использовали дверные полотна вместо носилок, погрузили женщину на лодку, привязали ремнями и сопровождали её пешком. Им пришлось идти по грудь в воде около 200–300 метров.

Он также сообщил, что всех инвалидов оставили ночевать в школе, так как их бросили родственники. Там спасённых людей накормили и оказали им медпомощь, а утром перевезли в лечебные учреждения.

По данным на 6 августа, в Приамурье подтоплено 39 населённых пунктов. Вода остаётся в 30 частных жилых домах. Водой повреждено 49 участков автомобильных дорог. Без транспортного сообщения остаются 20 сёл. Предварительная сумма ущерба от паводка в Амурской области оценивается в 3,5 млрд рублей.

Как ранее писал News.ru, правительство РФ выделило Амурской области около 600 млн рублей из резервного фонда для оказания помощи пострадавшим.