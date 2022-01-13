В Домодедово прорвало трубу с холодной водой

В московском аэропорту Домодедово 13 января прорвало трубу, в результате чего вода затопила пассажирский терминал. Кадры аварии выложили в Сеть очевидцы. Как сообщает телеканал «Москва 24», пострадавших в результате инцидента нет, пассажиров направляли в обход зоны аварии.

Отмечается, что из прорванной трубы хлестала холодная вода. Сотрудники аэропорта ликвидируют последствия ЧП.

Ранее сообщалось, что авария произошла на улице Речников на юге Москвы, там вышел из строя гидравлический аппарат. На месте ЧП наблюдалось сильное парение, жители окрестных домов стали жаловаться на холодные батареи.

Однако в комплексе городского хозяйства Москвы заявили, что отключения отопления не было, вместо этого, в отдельных квартирах могло наблюдаться «кратковременное снижение параметров теплоснабжения» из-за перехода на резервную систему отопления.