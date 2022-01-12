Коммунальщики опровергли отключение отопления из-за аварии на юге Москвы

В комплексе городского хозяйства Москвы отрицают отключение отопления в московских районах Нагатинский затон и Нагатино-Садовники из-за аварии. По данным коммунальщиков, в отдельных квартирах могло наблюдаться «кратковременное снижение параметров теплоснабжения» из-за перехода на резервную систему отопления.

Как писало издание «Подъём», днём 12 января в ГБУ «Жилищник» заявили , что на улице Речников вышел из строя гидравлический аппарат. Также сообщалось о кратковременном отсутствии отопления и горячей воды. После этого жители районов Нагатино-Садовники и Нагатинский затон начали жаловаться на холодные батареи.

Распространяемая информация об отсутствии отопления в жилых домах в районах Нагатинский Затон и Нагатино-Садовники не соответствует действительности <...> Теплоснабжение потребителей не нарушено и осуществляется по резервной схеме. При переходе на резервную схему у отдельных потребителей могло наблюдаться кратковременное снижение параметров теплоснабжения, — говорится в сообщении городского хозяйства в Telegram.

Отмечается, что утечка теплоносителя локализована, проводятся ремонтные работы. По данным коммунальщиков, сильный пар на месте аварии наблюдался из-за мороза.

Ранее сообщалось, что в Воронеже без отопления и горячей воды остались 140 тысяч человек, более 60 школ и детских садов. Это произошло из-за аварии на ТЭЦ.