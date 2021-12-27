Из-за аварии на ТЭЦ в Воронеже без тепла остались 140 тысяч человек

Около 140 тысяч человек остались без теплоснабжения в Воронеже из-за аварии на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), сообщает ОТР. В зоне «снижения параметров теплоснабжения» оказались более 60 школ и детских садов. Отопления и горячей воды нет во многих домах в районах Северный и Коминтерн. Работы на месте ЧП продолжаются.

Температура в Воронеже составляет минус восемь градусов, жители жалуются на холод в квартирах. Школы закрылись на каникулы, а дальнейшая работа детских садов остаётся под вопросом.

Ранее без электричества из-за непогоды остались 7616 домов в Ульяновской области. Были обесточены муниципальные районы Новомалыклинский, Цильнинский, Ульяновский, Новоспасский и Майнский, а также два городских округа — Новоульяновск и Ульяновск. В МЧС также сообщили о частичном отключении от электроэнергии ещё 19 населённых пунктов.

Ранее сообщалось, что произошла авария на Василеостровской ТЭЦ-7 в Санкт-Петербурге. Очевидцы заявили, что был виден дым, на станции возник пожар. В социальных сетях появились кадры с места ЧП, на которых видно, что на территории электростанции находятся несколько пожарных расчётов.