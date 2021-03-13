В аэропорту Алма-Аты задерживаются рейсы из-за крушения самолёта

https://static.news.ru/photo/83a8314e-8401-11eb-942e-96000091f725_660.jpg Фото: alaportofficial/facebook.com

Из-за крушения самолёта задерживается ряд рейсов в аэропорту Алма-Аты. Об этом сообщает телеканал 24kz.

В аэропорту Алматы задерживаются рейсы из Алматы в Актау, Нур-Султан, Кокшетау и Уральск, — говорится в сообщении.

Информация о том, что с радаров пропал военный самолёт Ан-26, поступила в 17:25 (14:25 мск). Воздушное судно следовало по маршруту Нур-Султан — Алма-Ата, однако потерпело крушение. По последней информации, четыре человека погибли, двое госпитализированы.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, спецслужб, а также медики. Уточняется, что возгорание на месте падения самолёта было ликвидировано в 18:02 по местному времени.

Ранее NEWS.ru писал, что авиалайнер компании S7, летевший из Новосибирска в Москву, совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за отказа одного из двигателей. Самолёт А321 сел в аэропорту Рощино в 04:22 по местному времени. На борту находились 197 пассажиров, включая семерых детей. Никто из них в результате инцидента не пострадал.